Withu Bergamo, due cestisti positivi

Interrotti gli allenamenti di squadra Due giocatori della Withu Bergamo sono risultati positivi al coronavirus.

Come da protocollo sanitario certificato dalla Federbasket, gli allenamenti della squadra proseguiranno individualmente in attesa dei successivi accertamenti. Sospesa, pertanto, la programmata gara amichevole con Biella, sabato 7 novembre al PalaAgnelli. Si tratta di un contrattempo che viene così a interrompere la preparazione della formazione cittadina in vista del via del campionato la cui data di inizio è stata spostata a domenica 22 novembre.

Sin qui la Withu ha disputato cinque amichevoli superando di una lunghezza nel derbissimo la Cassa Rurale Treviglio. Un percorso non affatto esaltante anche se si deve considerare che si sta parlando di una rosa rivoluzionata negli otto decimi. Dalle sfide disputate è emersa, a nostro avviso, la necessità di allargare il parco giocatori di un «cambio» di provata esperienza. Ciò consentirebbe a coach Marco Calvani di ruotare ad hoc i titolari stessi.

