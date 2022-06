Withu, bloccare ancora Cividale per continuare a sognare

A tutto c’è un limite! Se si continuano a considerare exploit le ultime vittorie della Withu nei playoff, si corre il rischio di snaturare le effettive qualità del potenziale tecnico di capitan Savoldelli e soci. Insomma sarebbe ora di ritenere il club gestito dalla panchina da Devis Cagnardi in grado di competere anche con i migliori della categoria. Con questa premessa prepariamoci ad essere puntualmente accanto, dagli spalti del PalaAgnelli, alla squadra cittadina (domenica 5 giugno ore 18) impegnata di nuovo contro Cividale del Friuli, in gara quattro-playoff. Una sfida da vincere assolutamente altrimenti equivarrà all’addio dallo stesso affascinante mini torneo, preceduto con risultati abbastanza altalenanti dalla regular season. Pronostici estremamente rischiosi in sfide dirette come questa. Si è visto come è andato a finire lo scontro di venerdì scorso, quando Cividale forte di entrambi i successi tra le mura amiche si era presentata a Bergamo nettamente favorita. Ma la «pelle dura» del quintetto orobico è stata in grado di sovvertire le previsioni avverse della vigilia. Naturalmente per bissare l’evento occorrerà rivedere la Withu agire sul parquet con la tradizionale verve, arricchita da strategie tecniche e tattiche in grado di scompigliare il piano partita predisposto dall’allenatore friulano Pillastrini. Inoltre da auspicare l’abituale prestazione mostruosa dell’ala-centro Dell’Agnello, decisamente la pedina numero uno dei correnti playoff. Assente il coriaceo Ihedioha infortunato in allenamento poco prima di gara tre; idem per il lungodegente Negri. Alè Withu, senza aggiungere altro per scontate ragioni scaramantiche...