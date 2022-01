Withu, con Simoncelli operazione risalita. Obiettivo battere al PalaAgnelli lo Jesolo Torna in auge l’operazione-risalita per la Withu nella sfida di domenica 9 gennaio al PalaAgnelli contro Jesolo (alle ore 18, palla a due).

Il team orobico riprende così a giocare dopo la gara casalinga vinta il 12 dicembre scorso con Crema (87-80). Nel frattempo la dirigenza al mercato di riparazione invernale non si è lasciata sfuggire l’opportunità di rinforzarsi ingaggiando l’esperto play-guardia Alexander Simoncelli.

Il trentunenne atleta esordirà subito contro Jesolo, avversario di modesta levatura non a caso relegato nei bassifondi della classifica. Pericoloso sarebbe, comunque, sottovalutare una antagonista che farà di tutto per sovvertire i pur ragionevoli pronostici avversari. Ma ribadiamo per capitan Savoldelli e compagni guai non blindare la posta in palio usufruendo, per di più, del fattore campo e della benevolenza del calendario.

Assente, in pieno rispetto al protocollo Covid, il giovane Bedini. Coach Devis Cagnardi alla vigilia del confronto: «Il gruppo ha fame di campo dopo la lunga forzata assenza per cui cercherà di produrre la quantità di energia sul parquet per gustare a vittoria». La Withu occupa il sesto posto in graduatoria distanziata dalla vetta, guidata da Cividale, di otto lunghezze. Da ricordare che la squadra cittadina deve recuperare la gara rinviata con la Juvi Cremona, piazzata al secondo posto in compagnia di Mestre. Questa partita verrà recuperata mercoledì 12 gennaio, in trasferta, con inizio alle ore 21.

