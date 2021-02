Withu e Cassa Rurale brindano al successo

Il team cittadino ha superato i cento punti Vincono Withu e Cassa Rurale. Bergamo al PapaAgnelli sconfigge (e quasi doppia) Casalmonferrato (104-68), Treviglio liquida abbastanza agevolmente Mantova (82-71).

Bel riscatto per il team cittadino dopo la grigia prova di mercoledì in quel di Milano. La formazione piemontese ha tenuto testa agli avversari fino all’intervallo lungo (46-41). Dopo è entrata in scena la Wuithu che già al 30’ era avanti di 14 lunghezze (73-59) per poi dilagare alla grande nel quarto successivo.

Il sonante quanto prezioso successo porta la firma del diciannovenne Parravicini (22 punti con uno choccante 6 su 6 dalla grande distanza) che ha megafonato, qualora ce ne fosse bisogno, alla dirigenza che il ruolo di regista gli appartiene a 360 gradi. Onori, comunque, pure a Masciadri (15) e agli statunitensi Easlley (15) e Purvis (11). Tra gli under da citare Da Campo (11).

Withu autentica gigante a rimbalzo (ne ha totalizzati 47) e al tiro persante con quasi cinquanta per cento a referto. Evidente che la squadra abbia raggiunto una condizione ottimale da mantenere tale per lasciare in fretta l’ingrato ruolo di fanalino di coda del girone. In attesa, naturalmente, di almeno un rinforzo come del resto parla da tempo la dirigenza.

Da apprezzare la Cassa Rurale che ha compiuto un passo verso posizioni di classifica meno complicate. Mantova le ha dato filo da torcere sino alla mezz’ora per poi cedere di fronte ad antagonisti meglio disposti a vender cara la pelle sotto l’aspetto caratteriale. I parziali: 17-17, 37-33, 60-56 con 82-71 al suono della sirena.

A livello individuale tanto di cappello a capitan Reati (23) seguito da Borra e Sepe (12 ciascuno). Ha esordito senza particolarmente brillare i neo acquisto Ancellotti, ingaggiato in settimana dal Brescia (A1).

