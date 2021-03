Withu, exploit contro la capolista

Cassa Rurale, flop con la penultima Impennata Withu sul parquet della capolista Derthona (73-62 il punteggio). Contro il pronostico della vigilia il team di Bergamo mette in saccoccia la posta in palio assai preziosa per l’operazione salvezza.

Il distacco dalle penultimo però resta intatto (meno due) in quanto le stesse Biella e Capo d’Orlando hanno vinto i rispettivi match. Il quintetto cittadino è sempre stato in vantaggio in virtù di una superiorità al tiro e a una difesa altrettanto guardinga. I parziali: 15-27; 36-41 e 50-56. Protagonista per eccellenza Pullazi (miglior acquisto estivo) che ha totalizzato 20 punti e 7 rimbalzi. Bravo anche Easley (13 punti più 9 rimbalzi) e Jones (12)

Quando meno ce lo si aspetta, invece, la Cassa Rurale è inciampata in casa con Capo d’Orlando penultima della classe (80-85 il finale). I «bancari» erano partiti bene tanto da concludere la frazione iniziale avanti di 12 lunghezze. Viceversa nel secondo quarto va certificata la supremazia dei campani che si portavano a meno 2 (42-40). Ma dal rientro dagli spogliatoi il film della gara al PalaFacchetti è risultato di un equilibrio impressionante (62-60 al trentesimo minuto). Medesimo copione nell’ ultimo tempo fino a un paio di minuti dalla sirena allorquando Capo d’Orlando è riuscito a racimolare 4 punti che ha saputo gestire al meglio. A livello individuale bene Pepe (26 punti) e Lupusor (17). Così così Frazier e Reati (9 entrambi). Peccato questo flop anche se la corsa ai playoff non è compromessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA