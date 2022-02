Withu, nel recupero con Olginate guai a non blindare la posta in palio

Opportunità per Bergamo di non mettere a rischio la qualificazione ai playoff. Sempre che superi nel recupero di mercoledì 2 marzo l’Olginate sul parquet amico del PalaAgnelli (alle ore 20,30 il via). Gli avversari di turno dispongono di un team di modesto spessore tecnico, tanto da essere collocati al terzultimo posto nella regular season. Occhio, comunque, visto che la Withu ha superato nell’ultima sfida, sempre in casa, il non travolgente Bologna nelle ultimissime fasi della partita. Solo la pur comprensibile gioia dettata dalla vittoria (del tutto insperata addirittura nel corso della terza frazione) ha mascherato le storture puntualmente esistenti. Gettare la croce sulle spalle di coach Devis Cagnardi sarebbe obiettivamente ingeneroso. Cagnardi, del resto, si è trovato in estate un organico rinnovato nei nove decimi, per di più imbottito da cinque baby nel ruolo di «cambi» per gli altrettanti titolari. Senza contare la mancanza di un pivot autentico. Nonostante ciò, l’obiettivo di raggiungere i playoff è rimasto alla portata considerando anche la non eccelsa qualità della categoria. Tornando alla gara contro Olginate, da auspicare che capitan Savoldelli e compagni la affrontino con la necessaria concentrazione. Withu in formazione tipo. Nel confronto dell’andata (era l’esordio) la compagine cittadina si impose senza la minima difficoltà col punteggio di 49 a 40.