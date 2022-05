Withu, niente exploit a Cividale del Friuli: batosta nella gara due della semifinale

Questa volta niente numeri da squadra marziana. In gara due di semifinale playoff la Withu torna di colpo sulla terra bastonata dal Cividale del Friuli (risultato 91-68). E se non sei nella serata migliore, subisci automaticamente le più totali conseguenze della sconfitta contro avversari certificabilmente superiori. A questo punto il quintetto orobico sarà costretto a spuntarla nelle due sfide in programma al PalaAgnelli venerdì e la domenica successiva. Se accadrà, si andrà alla bella di mercoledì 8 giugno ancora in Friuli, in quanto Cividale usufruirà del fattore campo perché capolista nel girone di regular season.

Il film della partita ha visto i locali condurre puntualmente dall’inizio alla fine. I parziali: 25-17 (10 minuto), 56-33 (all’intervallo lungo), 75-53 alla mezz’ora. Soltanto nell’ultimo quarto la Withu ha tentato di diminuire il pesante passivo racimolato anche perché i contendenti si sono concessi un preventivato rilassamento. Ma non c’è stato nulla da fare. Difesa colabrodo e reparto offensivo non al top. A livello individuale da salvare Sodero (21 punti), e Dell’Agnello (10) che non ha sciorinato gli show precedenti. Della formazione di casa sugli scudi Battistini (19). A coach Devis Cagnardi non sono attribuibili specifiche responsabilità anche se nel caso di una sconfitta tanto evidente i demeriti, di solito, vanno ripartiti in maniera allargata. Chissà che prossimamente non si ripeta il copione recitato nei quarti di finale, allorquando capitan Savoldelli e compagni rimediarono in rapida successione al doppio flop esterno con Legnano eliminandolo poi dal giro con le tre entusiasmanti vittorie. In bocca al lupo!