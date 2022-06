Withu, nuovo exploit: stop al Cividale, i playoff esigono domenica gara tre

Per nessuna ragione al mondo la Withu ci sta ad essere eliminata dalle semifinale-playoff pertanto si impone in gara tre sulla favorita Cividale del Friuli, al PalaAgnelli, la sera di venerdì 3 giugno. Verdetto finale 73-68 al termine di un match praticamente punto a punto ma sempre con Bergamo in vantaggio tranne il 68 pari a un minuto dal termine. Ma i successivi due canestri vincenti hanno visto sugli altari baby-show Isotta con una bomba e Simoncelli con entrambi i tiri liberi. Sul parquet i giocatori e sugli spalti i tifosi a festeggiare alla grande il risultato. Ancora una volta il team cittadino ha stupito, soprattutto, per l’enorme dose di determinazione e concentrazione. E’ stata la vittoria del collettivo, anche se da fare un monumento di nuovo a Dell’Agnello autore di 19 punti con qualcosa una dozzina di rimbalzi. Ma occorre accostare senza perdere un istante Isotta, cecchino di giornata con 20 punti. Dopodiché meritevoli di menzione capitan Savoldelli e Sodero con 9 punti ciascuno. Parziali: 24-19 (al decimo), 35-30 (intervallo lungo), 51-47(alla mezz’ora) e ribadiamo il finale 73-68. Da registrare, per di più, che coach Devis Cagnardi non si è avvalso dell’importante apporto di Ihedioha perché acciaccato. Adesso i playoff esigono un immediato ritorno sul parquet precisamente domenica 5 giugno sempre al PalaAgnelli. In quell’occasione la Withu deve assolutamente appropriarsi il successo per poter disputare la prossima settimana la bella a Cividale del Friuli.