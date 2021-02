Withu, per Jones fumata bianca

La guardia Usa già disponibile Con la canotta Withu esordirà nella sfida con Milano in programma al Pala Agnelli mercoledì 24 febbraio.

Fumata bianca per Andre Jones alla Withu Bergamo. Il più che probabile ingaggio della guardia trentunenne statunitense lo avevamo annunciato 48 ore prima del suo sì definitivo. Jones con esperienza in altri club di serie A dispone di un apprezzabile tiro dalla media e grande distanza oltre a partecipare positivamente al gioco di squadra. Sostituisce nel ruolo il connazionale Purvis venuto meno alle aspettative forse anche perché non compatibile agli schemi di coach Marco Calvani. Auspicabile che Jones fornisca prestazioni da «americano» nel più ampio senso del termine. La guardia Usa, nel corrente campionato, ha giocato nel San Severo, diretto dalla panchina di Lino Lardo, ex regista e allenatore del mai dimenticato Celana presieduto da Gianbattista Begnini. Con la canotta Withu esordirà nella sfida con Milano in programma al Pala Agnelli mercoledì 24 febbraio. Da augurarsi, in ogni caso, che la dirigenza del club cittadino rinforzi la squadra con un innesto e non consideri il pur apprezzabile Jones il dichiarato acquisto promesso da tempo. Ad esigerlo è la risalita dall’ultimo posto in classifica o se si preferisce l’operazione salvezza.

