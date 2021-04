Withu, perso lo spareggio in Sicilia: prevale l’Orlandina per 73-72 La squadra di casa è passata a condurre nel punteggio a un paio di minuti dal termine, fino a quell’istante la formazione orobica era stata avanti sia pure di poco.

La Withu, pur perdendo di un solo punto a Capo d’Orlando, si vede spalancare l’infausto girone nero, quello della difficoltosa sopravvivenza in serie A2 nella prossima stagione sportiva. A vincere la specie di spareggio per 73-72 è stata la squadra di casa, passata a condurre nel punteggio (71-69) a un paio di minuti dal termine. Fino a quell’istante la formazione orobica era stata avanti sia pure di poco. Una sfida, come previsto, molto combattuta su entrambi i fronti, come del resto esigeva l’importanza della posta in palio. Se la Withu ha fronteggiato al meglio gli avversari è perché per l’ennesima volta Pullazi ha fatto l’«americano» nel più ampio significato del termine. Il suo score parla di 21 punti totalizzati, 11 rimbalzi e un mordente caratteriale da primo della classe. A livello individuale hanno cercato per diversi tratti di imitarlo in qualche modo Masciadri e Vecerina (10 punti ciascuno) e subito dopo il rientrante Jones (11 punti, 7 rimbalzi).

Deludente l’altro statunitense Easley, in grado di realizzare la miseria di 6 punti catturando due rimbalzi. I parziali: 14-19; 34-41; 52-52 e 73-72 al termine. Sul fronte Orlandina sono saliti in cattedra Johnson (20); Floyd (19) e Gay (10). Withu a conti fatti sotto i tabelloni: 43 a 36 la disparità a rimbalzo. Adesso il team dell’ancor fresco presidente Galluzzo (sostituto di patron Lentsch con alle spalle oltre un lustro) è chiamato ad onorare il doppio confronto contro il Torino d’alta classifica già mercoledì al PalaAgnelli e la domenica successiva sul parquet del capoluogo piemontese. Sia chiaro: poco da imputare al quintetto cittadino per il perpetuo ruolo di fanalino di coda della serie A2 in quanto schierandosi ai nastri di partenza della regular season con un organico non adeguato poi i nodi vengono al pettine...

