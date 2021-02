Withu, prezioso blitz in quel di Biella

Adesso subito sotto sul mercato Basket, il team bergamasco nella sfida del 3 febbraio ha prevalso sul quintetto locale per 75-70.

Preziosissimo blitz della Yithu a Biella che prevale sul quintetto locale per 75-70. Una vittoria che consente al team bergamasco di riaccendere le speranze di sopravvivenza in serie A2. Un successo che ha visto la Withu condurre dall’inizio alla fine con estrema autorità. Un avvio di partita il suo davvero alla grande, tanto da piazzare un 16-0 dopo sei minuti. Parziale al 10’ 14-26; all’intervallo 40-46; alla terza frazione 50-58. Solo negli istanti finali Biella ha impensierito gli avversari portandosi a -3 a 18 secondi dalla sirena (66-71). Ma successivamente due liberi di Masciadri scodellati nel canestro hanno fatto esultare capitan Zugno e compagni per la seconda volta nel corrente campionato.

Protagonisti a Biella lo statunitense Easley (16 punti, 15 rimbalzi) e i registi Zugno (14) e Parravicini (11). Un terzetto sicuramente da tenere ben stretto in organico, altro che non confermarli. Withu nettamente superiore ai contendenti a rimbalzi e nei tiri dalla grande distanza. Attenzione, però, a non sottovalutare l’aspetto caratteriale dell’intero collettivo orobico sempre determinato e altamente concentrato. Un bravo pure a coach Marco Calvani capace di trasmettere fiducia e convinzioni a pedine dal morale a rischio per la serie di risultati negativi sin qui sul gobbo. Biella, reduce da un paio di flop di fila, ha così abbassato la guardia rimanendo in ritardo di quattro lunghezze dalla stessa Withu. Adesso sotto col mercato di riparazione alla tempestiva ricerca del classico «cambio» da alternare sul parquet con i cinque titolarissimi.

