Withu sconfitta al fotofinish (65-62)

Ad esultare Casal Monferrato in casa Amaro esordio per Withu nel campionato 2020-2021 di basket: di 3 punti la vittoria di Casal Monferrato in casa propria. Un successo al fotofinish considerando che una manciata di secondi dal termine il team orobicoi era sotto di un unica lunghezza (61-62).

Peccato perchè iniziare il turno nel migliore dei modi, per di più in trasferta, avrebbe aumentato l’autostima per la squadra che ha dimostrato un buon lavoro della difesa come spiega anche il punteggio finale (65-62). Fino all’intervallo lungo, sono stati i piemontesi ad avere la meglio tanto da accumulare un vantaggio di più dieci. Al riposo coach Marco Calvani ha sistemato un po’ le cose e al rientro sul parquet si è presentata una squadra migliorata sotto parecchi aspetti.

È iniziata così una fase offensiva che è valsa un graduale recupero dal 20’ alla mezz’ora di gioco. La quarta frazione poi è corsa via all’insegna di una ossessiva parità. Nel convulso finale Casal Monferrato ha dimostrato una miglior freschezza mentale più che fisica. A livello individuale bene Pullazzi, Zugno e Parravicina (terzetto in doppia cifra). Ci si sarebbe aspettati di più dalla copia statunitense Pervis-Easley nonostante un impegno agonistico sicuramente sufficiente. Assenza importante quella di Masciadri che ha ripreso ad allenarsi da quattro giorni dopo essere risultato positivo un mese fa. Considerazione da non sottovalutare in tema di eventuale mercato di riparazione: l’ingaggio di un adeguato «cambio» servirebbe al 100% per rafforzare obiettivi che vadano al di là della salvezza.

