Withu sconfitta dalla capolista Cividale: sfida equilibrata fino al riposo lungo Basket, il team orobico sconfitto per 72-54 nel recupero del secondo turno di ritorno del campionato cadetto.

Ha retto soltanto fino all’intervallo lungo alla netta superiorità della capolista Cividale. Sicché il team orobico è rientrato a casa sconfitto per 72-54 nel recupero del secondo turno di ritorno del campionato cadetto. Ancora una volta Bergamo ha pagato cara l’inferiorità a rimbalzo non disponendo, come insistiamo dall’inizio, dell’esperto pivottone sotto i tabelloni. Per un blitz sul parquet friulano, considerata la consistenza di avversari non a caso leader del girone, sarebbe inoltre stata necessaria una condotta di gara esente della minima sbavatura. Viceversa sono emersi troppi errori sia in fase difensiva che in avanti.

Il film della gara parla di un buon avvio di capitan Savoldelli e compagni che ha consentito di fissare nei 10 minuti iniziali un 15 a 14 a favore. Equilibrati pure il quarto successivo terminato 34-30 per i padroni di casa. Flop al rientro dagli spogliatoi: Cividale ha preso in mano le redini della sfida approfittando di disattenzioni e non al top nel tiro da parte dei contendenti. Sul 57 a 42 riprendeva il gioco a partire dalla mezz’ora con Cividale agevolato dal fatto di dover gestire un margine di 15 lunghezze (57-42). Così si è poi registrato nei successivi minuti. Quattro le pedine di Bergamo in doppia cifra: Sodero (12), Isotta (11), Ihedioha e Negri con 10 punti ciascuno. Alla fine un verdetto spietato: Withu con 18 punti di passivo sul groppone. Peccato perché la domenica precedente la formazione di coach Devis Cagnardi si era imposta tra le mura amiche sul Lumezzane riscuotendo unanimità di consensi. Onestamente, però, lo spessore tecnico del Lumezzane non è affatto coniugabile con quello di Cividale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA