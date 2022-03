Withu, si brinda alla cinquina: blitz con il Vicenza dell’ex coach Ciocca

Cinquina di vittorie consecutive per Bergamo. Per di più il team cittadino ha colto l’ultimo successo sul parquet del Vicenza che lo seguiva distanziato di due lunghezze (verdetto finale 67-59). Ennesima prova di squadra e di certificabile temperamento. Sfida tirata letteralmente per i capelli su un fronte e l’altro. Protagonisti dell’importante blitz innanzitutto «re» Ihedioha (autore di 12 punti e altrettanti rimbalzi), subito seguito da Sodero (22 punti con percentuali del 50 per 100 nei tiri dalla lunga distanza).