Withu, si gioca il recupero a Cividale: possibile lo sgambetto alla capolista Basket, il quintetto friulano è stato battuto nel girone di andata a Bergamo: perché non ripetersi a quattro mesi esatti di distanza?

Chi mai ha sentenziato il disco rosso per la Withu nel recupero di mercoledì 9 febbraio a Cividale del Friuli contro la capolista della serie B? Precisiamo subito che lo stesso quintetto friulano è stato surclassato (82-62 il finale!) nel girone di andata a Bergamo. E, allora, perché non ripetersi a quattro mesi esatti di distanza? Folle, comunque, pensare di rimettere in saccoccia il sontuoso bottino. Ma sbancare Cividale, magari anche con il minimo vantaggio, lo riteniamo possibile. Del resto con 120 giorni trascorsi da allora la squadra rivoluzionata in estate in fretta e furia addirittura in nove decimi si sarà presumibilmente amalgamata a dovere. Se così non fosse, è da chiederne la ragione a coach Devis Cagnardi. Ma non c’è motivo di dubitarne, specie se si passa in rassegna il professionale curriculum dell’allenatore pisognese.

Altra riflessione, coniugando il bicchiere mezzo pieno, è la buona prova offerta dal team cittadino domenica scorsa quando al PalaAgnelli sì è schiacciata Lumezzane senza pietà. In altri termini si è rivista la Withu delle serate migliori, con baby Isotta autore di ben 20 punti (e non è la prima volta che lo svizzero sfodera partite ad alto livello tecnico). Ciò che è piaciuto ancor di più è la determinazione certificata sul parquet da parte dell’intero collettivo. Ah, se ci fosse quel classico pivottone di categoria in grado di svettare a rimbalzo facendo rimanere a bocca asciutta i lunghi avversari di turno! Cividale-Withu inizierà alle ore 20,30. Sempre assente Simoncelli, che rimarrà fuori per un mesetto per infortunio.

