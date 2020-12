Withu, terzo flop consecutivo

A vincere è Capo d’Orlando Basket, terza sconfitta di fila per i bergamaschi in altrettante gare.

La Withu non sa vincere. Terzo flop di fila (82-78) in altrettante gare disputate. Se non altro al PalaAgnelli ha tenuto testa a Capo d’Orlando sino alle battute finali. Ma non c’è da consolari, anche perché gli avversari di turno non sono di quelli che fanno tremare i polsi. Fatali i cinque minuti iniziali del quarto tempo allorquando i siciliani hanno raggiunto il vantaggio massimo di dieci lunghezze (71-61). Nelle precedenti frazioni di gioco le contendenti si sono equivalse giostrando punto a punto. Finalmente si è assistito all’esplosione dello statunitense Easley, autore di 23 punti e di una decina di rimbalzi catturati. Ancora piuttosto sotto livello il connazionale Purvis: urge che evidenzi le qualità per le quali il general manager Gian Luca Petronio e coach Marco Calvani lo hanno segnalato al club presieduto da Massimo Lentsch.

Sempre a livello individuale Pullazi si è ripetuto per numero di canestri totalizzati e soprattutto per l’agonismo gettato sul parquet. Bene pure i giovani De Campo e Parravicini. Degli ospiti gigantesco Johnson certificatamente immarcabile in fase terminale. Anche se siamo alle prime battute della regular season il ruolo di fanalino di coda del girone deve essere preso in seria considerazione dalla dirigenza. Dall’estate, per quanto ci riguarda, non manchiamo di sottolineare l’insufficienza di un organico privo di un «cambio» all’altezza. D’accordo il perdurare dell’asse a di Masciadri, ma attenzione a non ripetere la claudicante stagione sportiva messa alle spalle. Signori, non sprechiamo tempo...

