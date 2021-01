Withu, cin cin al primo successo

Cassa Rurale, blitz a Trapani Al decimo turno di campionato la Withu non ci sta ancora a perdere centrando un non annunciato blitz a Udine.

Al decimo turno di campionato la Withu non ci sta ancora a perdere centrando un non annunciato blitz a Udine. E vince al termine di un supplementare (87-83) meritando ampiamente di blindare i suoi primi due punti del torneo. L’eroe della serata Masciadri che a un paio di secondi dalla sirena ha centrato entrambi i tiri dalla lunetta non lasciando più scampo agli esterrefatti avversari. Determinante, comunque, pure il canestro da fuori di Purvis che col canestro realizzato nel finale dell’ultimo quarto ha mandato le contendenti all’over time. Ma senza la prova qualitativa del collettivo la Withu non avrebbe brindato al preziosissimo verdetto.

Fino a metà della terza frazione il team orobico aveva condotto raggiungendo il vantaggio di una decina di punti. Dopodiché una graduale flessione tanto da permettere ai friulani di pareggiarne le sorti della partita. Tutte risolte di colpo le problematiche per coach Marco Calvani? No, anche perché lo stesso allenatore in settimana ci aveva anticipato la necessità dell’ingaggio di una pedina esperta. Lo sosteniamo dal un bel po’ di tempo o no?

Anche la Cassa Rurale ha detto stop ai flop durati quattro giornate di fila. Il club trevigliese ha sbancato il parquet di Trapani per 90-80. Una prova di alto carattere con protagonista sugli altri folletto Frazier. Il film del match ha visto per gran parte della durata avanti capitan Reati e compagni con i siciliani chiamati ad affannosi recuperi. Con la vittoria la Cassa Rurale ha compiuto un balzo verso una classifica meno rischiosa.

