Young Boys-Atalanta: già esauriti i biglietti per il match di Uefa Champions League Esauriti in meno di un’ora i biglietti per assistere alla partita in programma il 23 novembre a Berna.

Sono stati venduti in meno di un’ora i 600 posti disponibili per assistere alla partita Young Boys-Atalanta, che si giocherà martedì 23 novembre alle 21 allo stadio di Wankdorf a Berna. I tagliandi, valevoli per assistere al match del 5° turno del Gruppo F di Uefa Champions League, erano acquistabili online sul sito Vivaticket https://atalanta.vivaticket.it/ dalle 12 di (oggi) martedì 16 novembre e fino alle 19 di mercoledì 17 novembre. I posti però sono andati esauriti in meno di un’ora.

Ricordiamo che la procedura di acquisto online genera un documento stampabile che dovrà poi essere obbligatoriamente presentato presso la biglietteria del Gewiss Stadium, in Viale Giulio Cesare a Bergamo, di fronte la Tribuna Rinascimento, venerdì 19 novembre dalle ore 12 alle 19. Il documento generato online sarà sostituito con il titolo d’ingresso allo stadio fornito dallo Young Boys e valido per l’accesso al Settore ospiti.

