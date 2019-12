Zapata ancora a Siviglia per le cure

Gasperini: «C’è disparità di diagnosi» L’allenatore dell’Atalanta alla vigilia del match casalingo con il Verona. Sull’attaccante colombiano: «Tutti eravamo certi che tornasse, non posso fare previsioni».

Sarà una giornata importante per i nerazzurri sabato 7 dicembre chiamati alla sfida in casa contro il Verona (ore 15). Ne è convinto il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, e lo ha detto ai giornalisti nella consueta conferenza stampa pre gara.

Il mister nerazzurro è stato incalzato dai cronisti sulle condizioni fisiche dell’attaccante Duvan Zapata volato a Siviglia per nuovi controlli. «Su Zapata dovete chiedere ai medici, è a Siviglia e si sta curando – ha spiegato il Gasp –. C’è disparità di diagnosi, se uno dice sei guarito e l’altro no... posso aggiungere davvero poco. In questo momento non è a disposizione della squadra. È difficile, è un aspetto medico. Non posso fare delle diagnosi, nessuno pensava questo. Io non mi sbilancio, le previsioni sono quelle. Tutti eravamo certi che tornasse, non posso fare previsioni».

