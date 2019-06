Zapata goleador anche in Coppa America

Per i tifosi nerazzurri un punto fermo Se la Colombia si è qualificata ai quarti di finale della Coppa America lo deve anche a Zapata. Si perché è di Duvan il gol vincente realizzato all’85’ dopo che il portiere del Qatar, Al-Sheeb sino a quel momento autentico para tutto.

Per Zapata si è trattato del trentunesimo bottino di una stagione che l’ha visto vice capocannoniere del campionato italiano con 23 marcature dietro al solo Quagliarella (che ha realizzato 3 gol in più ma grazie anche a ben sei rigori). Per i supporter atalantini un autentico orgoglio disporre di un bomber che pure in versione internazionale si sta imponendo alla grande. Un motivo in più per rivederlo con la casacca nerazzurra utilizzato da mister Gianpiero Gasperini anche in Champions. Naturalmente il club nerazzurro dovrà lottare per respingere le richieste provenienti da molti club anche esteri per acquisire il giocatore.

A rassicurare l’ambiente c’è un recente intervento a TuttoAtalanta, su Bergamo Tv, di Percassi che ha ribadito l’incedibilità del giocatore. Ma se dovesse arrivare una proposta irrinunciabile, non si potrebbe certo restare indifferenti. Al momento, tuttavia, non c’è alcun segnale di allarme che possa preludere a un addio. Tranquillizza anche il fatto che lo stesso giocatore abbia sottolineato in più occasioni che all’Atalanta e a Bergamo si trovi molto bene.

