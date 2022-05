Zapata, lavoro parziale con i compagni. Può recuperare per la trasferta di La Spezia

Atalanta Giovedì 5 maggio di lavoro positivo per Duván Zapata che è rientrato parzialmente con i compagni. Seduta ancora differenziata per Giorgio Scalvini: i due dovrebbero essere disponibili per la trasferta di domenica a La Spezia.

L’attaccante colombiano è ancora lontano dal 100% a causa del vecchio fastidio all’adduttore della coscia sinistra e contro la Salernitana non ha disputato una grande prestazione prima della sostituzione. D uván ha svolto una porzione regolare di allenamento: la convocazione non sembra essere in dubbio, ma c’è da vedere se Gasperini deciderà di schierarlo dal 1’ domenica alle 12,30 in Spezia-Atalanta. Zapata è fondamentale nel gioco nerazzurro, però potrebbe prevalere un po’ di prudenza essendo un infortunio di natura muscolare.

Giorgio Scalvini in azione contro Ederson nel match pareggiato contro la Salernitana

(Foto di Afb)

Toloi, rischio di stagione già finita

Scalvini, che pure ha lavorato in disparte, probabilmente preoccupa di meno visto che per lui si tratta solo di una botta alla coscia sinistra. Venerdì 6 la situazione dovrebbe essere più chiara. Da escludere a priori, invece, il recupero di Pezzella e Toloi che continuano ad allenarsi in solitaria: il terzino lamenta una distrazione all’adduttore destro, il difensore accusa il solito guaio al flessore destro e per il capitano non è da escludere che la stagione, per lui sfortunatissima, sia già finita.

Rafael Toloi ancora ai box: per il difensore brasiliano è una stagione sfortunatissima

(Foto di Afb)

A La Spezia probabile il modulo 3-4-1-2

Pensando alla sfida contro lo Spezia, Gasp dovrebbe presentare un’Atalanta schierata con il 3-4-1-2 e il giocatore alle spalle delle due punte probabilmente sarà Mario Pasalic che sta tenendo in piedi l’Atalanta con i suoi gol nonostante nelle ultime partite non sia stato proposto come titolare. In attacco Muriel è sicuro, si spera in Zapata, ma se Duván non dovesse farcela Malinovskyi è favorito per sostituirlo con Boga come alternativa.