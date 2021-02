(Foto by Ansa)

Zapata nel match con il Real (Foto by Ansa)

Zapata, nessuna lesione

Sollievo dopo gli esami Atalanta, il colombiano aveva lasciato il campo per un problema fisico nel primo tempo match con il Real Madrid. Probabilmente salterà la gara con la Samp.

Sollievo per Zapata che durante la sfida Champions con il Real Madrid aveva lasciato il campo nel primo tempo per un dolore al retto femorale. Gli esami eseguiti venerdì 26 febbraio non hanno evidenziato lesioni, si tratterebbe di un fastidio a causa di una vecchia cicatrice. Il colombiano con ogni probabilità salterà la sfida di domenica con la Sampdoria, ma potrebbe tornare disponibile già dalla prossima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA