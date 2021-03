Zidane: «L’Atalanta è una rivale forte

La sfida di domani sarà come una finale» Real Madrid, le parole di Zinedine Zidane alla vigilia dell’ottavo di finale casalingo di Champions League contro l’Atalanta.

«Domani è come una finale: dobbiamo fare una bellissima partita, la rivale è molto forte, con virtù e qualità. Serve rispondere con una grande prestazione». Alla vigilia dell’ottavo di finale casalingo di Champions League contro l’Atalanta, Zinedine Zidane afferma che il Real Madrid non si accontenterà di gestire l’1-0 di Bergamo del 24 febbraio scorso. «Si riparte da zero, il ritorno sarà complesso. Non abbiamo ancora fatto nulla, dovremo dimostrare molto per passare l’eliminatoria senza pensare che il minimo vantaggio ci basti - continua il tecnico delle Merengues -. Non ho il minimo dubbio che l’Atalanta venga qui per vincere, quindi per passare dobbiamo disputare una gara enorme».

Sulle scelte tattiche intraviste contro l’Elche in campionato, Zidane resta abbottonato: «Abbiamo già giocato a tre dietro, lo possiamo fare in maniere diverse. Non era la prima volta, domani vedremo». Qualche indizio sulla formazione: «Casemiro non ci sarà, ce ne sarà un altro al suo posto. Cose che succedono. Valverde? E’ pronto come gli altri. Hazard per adesso non è in condizioni adeguate per essere qui con noi, spero sia una cosa da poco».

Prima dell’allenatore, parola al centravanti Karim Benzema: «Le grandi squadre possono perdere con le più piccole, il calcio è cambiato e chiunque può arrivare in finale di Champions League. Noi stiamo bene, siamo vivi: la squadra con più voglia sarà la squadra che passerà il turno. L’Atalanta - dice - gioca molto disciplinata, noi proporremo il nostro stile di gioco, col nostro tocco di palla. Scenderemo in campo per vincere e dimostrare che vogliamo arrivare più in alto possibile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA