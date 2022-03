Anche i cani «parlano». Ecco come

Certo, direte voi, lo sappiamo bene che i nostri animali parlano e ci fanno sapere attraverso i loro comportamenti e versi quello che desiderano: saltare sul tavolo perché vogliono il nostro cibo, darci una zampata sulle mani per farsi accarezzare, abbaiare perché ci segnalano qualcosa che li disturba o perché vogliono fare i «bulli» quando incontrano i loro simili; ad esempio. Ma la declinazione della lingua canina e delle sue inflessioni non è di tutti i cani. O, almeno, la mia esperienza dice che non è una loro caratteristica intrinseca. Però di alcuni sì, come Mia la lagotta.

Il modo di comunicare di Mia

Mia ha un campionario di parole - o versi che dir si voglia -, durante l’arco della giornata, davvero spettacolare. Tanto che non è raro che io mi rivolga a lei con un vano invito a stare zitta.

Si inizia la mattina. Sul comodino della camera da letto c’è una sveglia ma la vera sveglia della casa è la sua voce: brevi e leggeri abbai che crescono di intensità in relazione alla permanenza del letto della sua umana che è quindi costretta ad alzarsi prima possibile per farla smettere. Obiettivo: il primo pasto della giornata.

La lagotta Mia Una volta mangiate le sue crocchette e bevuto l’acqua, torna a riposare fino a che la sottoscritta non è pronta per uscire e andare a lavorare. Attenzione, quasi pronta perché scatta l’abbaio di entusiasmo (o di necessità fisiologica) al momento di mollare le ciabatte e indossare le scarpe. Al rientro dal giro lampo mattutino, Mia si accomoda sul divano e dorme o gioca o altro che non so – ma senza danneggiare nulla – fino al mio ritorno.

Contrariamente a molti cani che percepiscono l’arrivo del proprio padrone sin dal parcheggio, o dall’ascensore che sale al piano o dall’apertura della porta di casa facendosi quindi trovare pronti sull’uscio, Mia arriva per i saluti di rito solo una volta che non sono entrata in casa, arrivando di corsa dalla camera da letto. Della serie: ti ho sentito arrivare ma aspetto che mi chiami per venirti a salutare. Poi scatta il protocollo sonoro accompagnato da salti, posizione da orsetto ammaestrato, zampate che spesso hanno rotto collane, e invito con abbai forti e costanti perché mi accomodi sul divano del salotto per ricevere super coccole mentre lei salta alla mia destra e sinistra come una cavalletta . Se non eseguo il programma di rito, scattano ripetuti abbai e urletti simili a quelli di una scimmia. La vicina del piano di sotto mi dice sempre che sa esattamente quando entro in casa.

Mia al parco Passata l’esplosione di reciproca felicità, Mia la lagotta zampetta fino a che non indossa il guinzaglio per l’uscita lunga della giornata, accompagnandola con squitii vari.

Se la passeggiata è sinonimo di corsa libera nei prati, la parola canina viene utilizzata per richiamare l’attenzione della sua padrona solo quando vuole giocare (e quindi ti porta un legno che devi lanciare e rilanciare finchè si stanca altrimenti scatta l’abbaio isterico). Se invece si cammina con il guinzaglio in città allora è un po’ più impegnativo. Infatti Mia è solita salutare con un abbaio tutti i cani di taglia media e grande (i piccoli non li considera). Mai un ringhio ma solo un’allerta per dire chi comanda.

Se non ne avete abbastanza dei suoi discorsi, nella prossima puntata affronteremo il ritorno a casa, le telefonate, la preparazione della cena, la cena e la serata prima della nanna.