A Bariano un corso di italiano per italiani

«Occasione per ripassare la grammatica» L’iniziativa proposta dal Comune è aperta a tutti. Non si tratta del solito corso di alfabetizzazione per stranieri ma è rivolto proprio ai barianesi doc.

Troppi strafalcioni, troppe «a» senz’acca e così l’assessore alla cultura del Comune di Bariano nella Bassa, ha pensato a un corso di italiano per italiani, un ripasso di grammatica. «Il corso è aperto a tutti – spiega l’assessore alla Cultura Marino Lamera – ma non è un corso di alfabetizzazione per stranieri, lo abbiamo pensato proprio per i barianesi e infatti lo abbiamo chiamato “Cinque ri-passi della grammatica”, in ogni caso si sono iscritti anche alcuni stranieri che però avevano una conoscenza dell’italiano più avanzata».

Risultato in pochi giorni si sono iscritti in 15 e martedì scorso si sono presentati in classe come se fosse il primo giorno di scuola, con penna e quadernetto per prendere appunti. Non si sa mai.

