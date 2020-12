«A Bergamo Rt stabilmente sotto l’1»

Ats, nuovi contagi Covid in costante calo La curva dei contagi è in costante diminuzione. La media degli ultimi sette giorni è scesa a 148 nuovi positivi al giorno.

«La curva dei contagi sta scendendo in maniera importante. I nuovi casi di ieri erano 107 e la media degli ultimi sette giorni è scesa a 148 nuovi positivi al giorno, con un rapporto positivi su tamponi diagnostici all’8% (Lombardia e Italia attorno al 10%). L’Rt in provincia di Bergamo è stabilmente sotto l’1». Lo ha sottolineato il dottor Alberto Zucchi, di Ats Bergamo, incontrando in streaming oggi i sindaci bergamaschi. Vanno bene anche i ricoveri Covid correlati - ha aggiunto -.

Permane qualche criticità su Treviglio e sull’Isola Bergamasca; l’Alto Sebino è risalito a causa di pochi focolai importanti, ma sui quali si è mosso tempestivamente il servizio di prevenzione di ATS Bergamo».

«Per i vaccini antiCovid - ha sottolineato - al momento non abbiamo indicazioni operative particolari. Per ora stiamo lavorando alla catena del freddo. In ogni caso la gestione dovrebbe essere affidata direttamente alla Protezione civile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA