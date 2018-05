A Romano pendolari sotto la pioggia

«Ma siamo dentro il treno» - Foto Non solo la linea di Bergamo. Anche il Comitato Pendolari Romano fa sentire la sua voce soprattutto in una mattinata come questa, piovosa e all’insegna dei disagi.

Martedì 29 maggio arriva così l’ennesima segnalazione e questa volta non parla solo di ritardi e cancellazioni: «Il treno 10906 delle 7.11 è stato cancellato - spiega un pendolare -, ma c’è anche il treno 2090 delle 7.22: questo è in ritardo di 14 minuti, ma soprattutto è allagato. Piove dentro! Non dai finestrini ma dal soffitto scende acqua». E se i pendolari sono esasperati e sotto la pioggia (dentro il treno però), cercano comunque la battuta ironica: «Mannaggia a me che non ho portato un ombrello perché il meteo diceva che non avrebbe piovuto (fuori dal treno)».

