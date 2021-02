A4, per un guasto scende dalla macchina

Giovane urtata da un tir in corsia d’emergenza È uscita dalla vettura per un guasto ed è stata urtata da un tir mentre si trovava sulla corsia di emergenza. È successo in autostrada sulla A4, all’altezza di Osio Sopra in direzione di Milano.

Ha avuto un guasto all’auto, una Renault Clio, ha accostato in corsia di emergenza ed è scesa per indossare il giubbetto catarifrangente. Una ragazza di 20 anni di Trezzano Rosa, in provincia di Milano, alle 13,30 di lunedì 15 febbraio è stata urtata da un tir sull’autostrada A4 all’altezza di Osio Sopra in direzione di Milano.

Il mezzo pesante, un trattore rimorchio, è finito contro la fiancata sinistra dell’auto per cause ancora da accertare e ha urtato anche la ragazza che era in piedi, facendola sbattere contro il guardrail e provocandole un trauma cranico.

Subito soccorsa, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dove è ricoverata. Le sue condizioni non sarebbero fortunatamente gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA