Addio al vescovo Scarpellini

I funerali a Verdellino: diretta video Mercoledì 5 agosto all’oratorio di Verdellino le esequie di monsignor Eugenio Scarpellini, vescovo di El Alto (Bolivia).

Oggi è il giorno dell’addio a monsignor Eugenio Scarpellini, vescovo di El Alto (Bolivia) originario di Verdellino, morto lo scorso 15 luglio in Bolivia. Alle 18 nel campo sportivo dell’oratorio il vescovo Francesco Beschi presiede il funerale, trasmesso in diretta anche sul canale YouTube della parrocchia di Verdellino. «Il vescovo Eugenio è stato un uomo, un prete, un vescovo sorprendente - lo ha definito il vescovo Francesco, collegandosi al brano di Vangelo in cui Maria di Magdala, l’Apostola degli Apostoli, incontra Gesù Risorto - perché lui stesso sorpreso dal Vangelo: da questa sorpresa scaturisce la missione, la gioia di testimoniarlo». Una gioia «che può contagiare il mondo intero. Stiamo vivendo il tempo del contagio e il vescovo Eugenio ne è stato colpito fino alla morte, ma il contagio che lui ha diffuso è la gioia evangelica». «Un uomo di missione e di pace - le parole pronunciate poco prima da don Massimo Rizzi, direttore del Centro missionario diocesano - che ha animato la Chiesa boliviana ad essere missionaria, ad annunciare con gioia l’allegria del Vangelo. E per primo l’ha fatto lui, al servizio dei poveri, degli ammalati, degli ultimi.

La salma è arrivata in paese da Malpensa martedì pomeriggio: ad annunciare il suo arrivo sono state le campane della chiesa parrocchiale, dove è stata allestita la camera ardente. Da quel momento si è registrato un via vai di persone, di Verdellino ma anche di Nembro (dove Scarpellini è stato vicario parrocchiale negli anni 80) e della Valle Imagna (terra dalla quale proveniva la madre). Positivo al coronavirus, il vescovo Scarpellini è morto a 66 anni il 15 luglio scorso in Bolivia per un arresto cardiaco mentre era in ospedale per dei controlli. Nel 1988 era partito come sacerdote fidei donum e dal 2013 era vescovo di El Alto: si è distinto per la sua dedizione ai più poveri e la sua instancabile lotta per la giustizia, tanto da diventare una personalità di primo piano a livello nazionale nei processi di pacificazione seguiti alle elezioni e alle violenze del 2019.

