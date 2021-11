Agnellino finisce in un canale ad Antegnate, salvato dai vigili del fuoco L’intervento in via Brescia nel pomeriggio di giovedì 25 novembre. L’animale è stato consegnato al sindaco per affidarlo ad una struttura idonea.

Nel pomeriggio di giovedì 25 novembre i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per il recupero di un agnellino in un canale ad Antegnate. L’allarme è scattato in via Brescia, verso le 15. I vigili del fuoco lo hanno recuperato e lo hanno affidato al sindaco di Antegnate, Maria Angela Riva, che si occuperà di consegnarlo ad una struttura idonea.

