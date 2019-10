Alcol e droga, notte di controlli

Ritirate tre patenti a Dalmine In azione la polizia locale di Dalmine, i carabinieri di Dalmine e la polizia locale di Osio Sopra-Levate. Via le patenti a tre automobilisti: due di loro avevano un tasso alcolico oltre 1,5 grammi per litro (il limite è 0,5)

Notte di controlli, quella tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, nella zona di Dalmine, Osio Sopra e Levate. In azione un gruppo interforze congiunto e formato dalla polizia locale e dai carabinieri di Dalmine e dalla polizia locale di Osio Sopra-Levate. Tre automobilisti sono risultati positivi all’alcoltest ed è stata loro ritirata la patente di guida: due, in particolare, avevano un tasso superiore a 1,5 grammi per litro, a fronte di un limite di 0,5.

I controlli hanno riguardato anche un’area di Levate segnalata perché frequentata da pusher e assuntori di droga. Due giovani sono stati trovati con della metamfetamina e segnalati quali assuntori di stupefacenti.

