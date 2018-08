Alta colonna di fumo sulla Bergamasca

Brucia un deposito a Osio Sotto Grosso incendio a Osio Sotto con fumo nero che è visibile in tutta la Bassa Bergamasca e non solo. A bruciare un grosso deposito dell’azienda Zucchetti che commercia rottami, smaltisce rifiuti industriali e carta da macero.

Ancora non si conosce la causa che ha scatenato il grosso rogo in via Levate a Osio Sotto,e che cosa sia bruciato. L’incendio, scoppiato intorno a mezzogiorno di sabato 18 agosto, ha provocato una grossa colonna di fumo visibile in tutta la Bassa.

Sul posto i vigili del fuoco e tantissimi i curiosi che sono accorsi nella zona. Molte le segnalazioni via Fb e sui Social.

