Arcene, investita donna di 83enne

Trasportata in ospedale, è grave L’incidente alle 8.15 in via Achille Grandi.

Una donna di 83 anni si è ferita gravemente nella mattinata di venerdì 17 gennaio. La donna è stata investita in via Achille Grandi alle 8.15 all’ingresso del paese di Arcene da un’auto. Per soccorrerla sono intervenuti un’auto medica e un’ambulanza.

Dopo aver verificato le sue condizioni in loco, i medici vista la gravità della situazione l’hanno trasportata in ospedale in codice rosso.

