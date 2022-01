(Foto by Cesni)

I Carabinieri fuori dal supermercato rapinato (Foto by Cesni)

Armati di pistola due ladri rapinano un supermercato a Verdellino L’episodio è avvenuto nella serata di lunedì 24 gennaio in Corso Europa.

Una rapina con pistole (ancora non si sa se vere o giocatolo) è stata messa a segno nella serata di lunedì 24 gennaio a Verdellino al supermercato «Ins» di corso Europa.

Dalle prime informazioni due malviventi sono entrati in azione verso le 19, sono entrati nel supermercato e hanno minacciato la cassiera con una pistola e le hanno intimato di consegnare il denaro presente in cassa (il bottino non è stato ancora quantificato). Poi sono fuggiti.

Sulle loro tracce i Carabinieri della vicina stazione di Zingonia.

