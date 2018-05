Arrestato uno dei boss delle torri-Video

Zingonia, era stato ripreso da «Striscia» Nei giorni scorsi i carabinieri avevano arrestato anche il padre.

I carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno arrestato un marocchino 31enne per spaccio continuato di sostanze stupefacenti. L’uomo, un pregiudicato con alle spalle molti altri trascorsi per reati di droga, è stato rintracciato in un appartamento a Treviglio. Durante la perquisizione, eseguita anche con l’ausilio dell’unità cinofila “Trevi” della Polizia Locale, i militari dell’Arma hanno rinvenuto alcuni etti di droga, tra hashish e cocaina, ma anche denaro contante per diverse migliaia di euro. Gli sono stati contestati complessivamente centinaia episodi di spaccio di cocaina ed hashish, tutti avvenuti a Ciserano nella zona delle famose torri, gli “Anna” e gli “Athena”, per un giro d’affari di diverse decine di migliaia di euro.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

L’inchiesta ha permesso di ricostruire l’imponente attività di narcotraffico del magrebino nel periodo dal maggio 2016 al maggio 2018. Diverse decine gli acquirenti, tutti italiani giovani e giovanissimi abitanti in prevalenza in zona, che in diverse occasioni si sono riforniti di lui.Lo stesso GIP Massimiliano Magliacani, parla di «un narcotrafficante dalle spiccate capacità a delinquere incurante di qualsiasi provvedimento repressivo dell’Autorità Giudiziaria».Anche nel mese di Novembre 2017, durante un servizio su “Zingonia” del Tg satirico “Striscia la notizia”, Brumotti parlò delle piazze dello spaccio “a cielo aperto” ed inquadrò alcuni spacciatori presenti in quell’area. Tra questi c’era anche lui, più volte ripreso mentre armeggiava spavaldo un coltello in stile “boss”.

Nei giorni scorsi era finito in carcere anche il padre del 31enne dopo che aveva violato le prescrizioni degli arresti domiciliari in cui era ristretto anche lui per reati legati alla droga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA