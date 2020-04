Assalta bancomat a Morengo con l’ascia

Tentativo infruttuoso, si ferisce e scappa Assalto infruttuoso e assurdo, nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile, allo sportello bancomat BCC Bergamasca e Orobica di Morengo.

Un delinquente con un cappuccio in testa, ma potrebbe essere stato soltanto un vandalo, considerato che la sua era un’impresa impossibile, poco prima delle 4 di notte si è avventato sul bancomat della banca in via Umberto I° armato di un’ascia e ha dato 5 o 6 colpi al display dello sportello. Resosi conto che dell’inutilità del suo gesto, si è dileguato ferendosi dopo un ultimo tentativo a mani nude. Ad accorgersi dell’assalto infruttoso sono stati al mattino i dipendenti della banca. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio.

