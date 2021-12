Asst Bergamo Ovest: i sintomatici positivi al test rapido saltano il tampone molecolare di conferma Nuove indicazioni per i tamponi nei territori di Treviglio e di Romano di Lombardia.

Nuove indicazioni Tamponi

Verificato l’aumento di richiesta di tamponi diagnostici per Sars-CoV2 si riportano nello schema le nuove indicazioni al fine di razionalizzare l’offerta e garantire la possibilità di eseguire tamponi ove necessario.

Si rammenta che il sistema di testing (effettuazione tamponi) a carico del SSR deve essere prioritariamente dedicato in forma esclusiva ai:

- pazienti sintomatici e con richiesta da parte del Medici di medicina generale/Pediatri libera scelta (tramite prenotazione informatica da ATS da MMG/PLS oppure tramite ricetta SSR presentandosi direttamente ).

1) Nei nostri Drive-through (Dalmine e Treviglio) saranno effettuati esclusivamente queste tipologie di tamponi:

- casi sintomatici* nei punti tampone Asst con prenotazione da parte del Medici di medicina generale/Pediatri libera scelta (tramite prenotazione informatica da ATS da MMG/PLS oppure tramite ricetta SSR presentandosi direttamente.

- guarigione (fine isolamento) presentarsi nei punti tampone Asst con stampa del provvedimento di isolamento da parte di Ats/prenotazione Ats

- rientro estero* presentarsi nei punti tampone Asst con stampa del provvedimento di isolamento da parte di Ats/prenotazione Ats

* l’eventuale tampone antigenico positivo effettuato (es. in farmacia) NON RICHIEDE conferma con un successivo tampone molecolare ma è da considerarsi già caso confermato.

2) In alternativa l’utenza potrà rivolgersi a:

- casi sintomatici, offerta senza costi per il cittadino dai privati accreditati con prenotazione informatica da parte del medico o prenotazione da parte di Ats o presentandosi direttamente con ricetta.

-casi asintomatici, offerta senza costi per il cittadino dai Medici di medicina generale, esecuzione diretta da parte del medico

- guarigione (fine isolamento) dai privati accreditati con stampa del provvedimento di isolamento inviato da Ats o prenotazione da parte di Ats.

- rientro estero recarsi in farmacia con stampa del provvedimento di isolamento inviato da Ats

* l’eventuale tampone antigenico positivo effettuato (es. in farmacia) NON RICHIEDE conferma con un successivo tampone molecolare ma è da considerarsi già caso confermato.

3) La novità, rispetto alle indicazioni valide fino a ieri, riguardano:

- i contatti stretti di caso positivo all’atto di fine quarantena

- i contatti stretti di caso positivo nell’ambito della sorveglianza scolastica (T0 e T5) che dovranno rivolgersi esclusivamente alle farmacie.

- contatti stretti* (fine quarantena) recarsi nelle farmacie con stampa del provvedimento di isolamento inviato da Ats

- sorveglianza scuole* recarsi nelle farmacie con stampa del provvedimento di isolamento inviato da Ats

* l’eventuale tampone antigenico positivo effettuato (es. in farmacia) NON RICHIEDE conferma con un successivo tampone molecolare ma è da considerarsi già caso confermato.

I punti tampone Asst sono tenuti a non accettare l’esecuzione di tamponi al di fuori di quelli indicati nel punto 1)

Si rammenta che l’eventuale tampone antigenico positivo effettuato (es. in farmacia) NON RICHIEDE conferma con un successivo tampone molecolare ma è da considerarsi già caso confermato.

Informazioni utili

a) al contatto stretto viene applicato il provvedimento di quarantena

- per i soggetti che al momento del contatto con il positivo hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 gg, la quarantena dura almeno 7 giorni dall’ultimo contatto con il caso e termina con esito negativo del tampone (anche un tampone negativo prima dei 7 giorni NON interrompe la quarantena);

- per i soggetti che al momento del contatto con il positivo NON hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 gg, la quarantena dura almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso e termina con esito negativo del tampone (anche un tampone negativo prima dei 10 giorni NON interrompe la quarantena);

- la quarantena può anche terminare a 14 giorni dal contatto di caso senza necessità di tampone;

b) al caso positivo viene applicato il provvedimento di isolamento

- sia per i soggetti vaccinati sia per i NON vaccinati l’isolamento dura almeno 10 giorni dal tampone positivo (ovvero dall’inizio sintomi) con esito negativo del tampone di fine isolamento (anche un tampone negativo prima dei 10 giorni NON interrompe l’isolamento);

- L’isolamento può anche terminare a 21 gironi dal tampone positivo (ovvero dall’inizio sintomi) senza tampone ad esclusione dei casi di variante Beta e Omicron in cui serve sempre un tampone molecolare con esito negativo;

- il tampone può essere antigenico* o molecolare ad esclusione dei casi di variante Beta e Omicron in cui serve sempre un tampone molecolare con esito negativo.

Per maggiori informazioni: https://www.ats-bg.it/sei-un-caso-o-un-contatto-

(Fonte: Circolare Regione Lombardia Protocollo numero G1.2021.0071499 del 27/12/2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA