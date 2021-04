Ats Bergamo: non aprite ai falsi addetti, solo medici e operatori sociosanitari possono fare vaccinazioni a domicilio L’allerta dell’Agenzia di tutela della salute dopo un episodio segnalato a Treviglio: «Le uniche vaccinazioni domiciliari sono previste per i pazienti censiti dall’Ats, che verranno vaccinati dai medici di medicina generale o da erogatori sociosanitari appositamente individuati».

«Nei giorni scorsi a Treviglio, in zona Filodrammatici, falsi addetti dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo si sono introdotti nell’abitazione di due persone non più giovanissime, con la scusa di somministrare i vaccini anti Covid19, e invece hanno derubato la coppia sottraendo la cassaforte presente nell’abitazione. A segnalare su Facebook l’increscioso episodio è stata una vicina. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso». Lo comunica in una nota l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, sottolineando che «non ci sono addetti (né con targhetta Ats o altra sigla simile, né con valigetta) incaricati di effettuare le vaccinazioni a domicilio. Le uniche vaccinazioni domiciliari sono previste per i pazienti censiti dall’Agenzia di tutela della salute che verranno vaccinati dai medici di medicina generale o da erogatori sociosanitari appositamente individuati». Ats Bergamo invita tutti alla «massima prudenza in particolare la popolazione anziana, più suscettibile a questo genere di rischi e di incorrere comportamenti tanto più odiosi in quanto perpetrati ai danni di persone che aspettano la vaccinazione anti Covid19 con particolare trepidazione».

