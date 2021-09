Attraversa la strada con la borsa della spesa: donna di 78 anni travolta da un motorino È stata ricoverata in codice rosso l’anziana travolta nei pressi del fossato del centro storico di Cologno al Serio nella mattinata di sabato 4 settembre.

Stava attraversando la strada che cinge il fossato del centro storico di Cologno con una busta della spesa in mano quando è stata travolta da un motorino che percorreva via Circonvallazione in direzione Nord. La donna, 78 anni, è stata investita nella mattinata di sabato 4 settembre nei pressi del bar Big Bang Maver a Colgono al Serio: l’incidente è avvenuto intorno alle 9 di stamattina e i soccorsi si sono portati sul posto con due ambulanze da Bergamo: da alcune testimonianze sul posto pare che sia rimasta sempre cosciente. L’anziana è stata ricoverata in codice rosso in ospedale: è in gravi condizioni. I Carabinieri di Treviglio stanno cercando ora di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.

