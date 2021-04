Aumentano gli slot nei centri vaccinali dell’Asst Bergamo Ovest, spazi extra giovedì 29 e venerdì 30 aprile Nei centri vaccinali di Dalmine, Treviglio, Antegnate e Spirano aumentano gli slot giornalieri. Appuntamenti disponibili giovedì 29 e venerdì 30 aprile. Ecco come prenotare o rimodulare la prenotazione.

Dal pomeriggio di mercoledì 28 aprile chi non si fosse ancora iscritto alla campagna vaccinale (ma è un avente diritto per fascia d’età, patologia o disabilità) potrà prenotare, tamite i canali ufficiali della Regione, in uno dei Centri Vaccinali gestiti dall’Asst Bergamo Ovest poiché saranno aumentati gli slot giornalieri nei centri:

• CUS - Centro Universitario Sportivo Bergamo - Via Kennedy 24044 Dalmine

• TreviglioFIERA - Ingresso da Via Casirate Vecchia - 24047 Treviglio

• Pala Spirà - Via Sant’Antonio 22 - 24050 Spirano

• Antegnate Gran Shopping- Via del Commercio, 3 - 24051 Antegnate

con appuntamenti disponibili giovedì 29 e venerdì 30 aprile.

Per prenotare occorre utilizzare i canali ufficiali di Regione Lombardia:

- on line: https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/

- Tramite Call Center Numero gratuito 800/894545

Chi fosse già prenotato su altro centro vaccinale o in una data successiva, e desiderasse accedere domani e venerdì ad uno dei nostri Centri, potrà rimodulare la prenotazione sul sito di Regione o tramite Call Center e fissare il nuovo appuntamento per domani o venerdì.

Per la prenotazione o la rimodulazione dell’appuntamento ogni paziente dovrà avere con sé, al momento della connessione al sito di Regione o della telefonata al call center, il numero della Tessera Sanitaria, Codice Fiscale e il proprio cellulare.

