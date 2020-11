Auto a metano prede fuoco - Foto

Rogo spento a Cividate al Piano Vigili del fuoco in azione a Cividate per un’auto a metano che ha preso fuoco.

Intervento alle 6 del mattino di lunedì 16 novembre a Cividate al Piano. Qui i volontari dei Vigili del fuoco del distaccamento di Romano di Lombardia sono intervenuti per un incendio di una macchina alimentata a metano. Il rogo è divampato dalla vettura che si trovava in strada, in via Pontoglio 31. I Vigili del fuoco hanno spento le fiamme e hanno messo in sicurezza il mezzo,bonificando anche la zona coinvolta dall’incendio.

