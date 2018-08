Auto contro moto a Osio Sotto

Ferito un 48enne, lunghe code Schianto nella mattinata di giovedì a Osio Sotto: coinvolto un motociclista di 48 anni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.40 di giovedì 30 agosto in via Dante Alighieri a Osio Sotto. Un’auto sarebbe uscita da uno stop finendo conto una moto: ad avere la peggio il ventauro di 48 anni che è stato immediatamente soccorso. Sul posto sono subito intervenuti i medici della Croce Bianca di Boltiere insieme alle forze dell’ordine per i rilievi del caso. Lunghe code nella zona che si sono risolte poco dopo le 9 con la polizia stradale che ha regolato il traffico. L’uomo è stato trasferito al Papa Giovanni di Bergamo: le sue condizioni, fortunatamente, sono meno gravi di quanto inizialmente valutato dai soccorritori.

