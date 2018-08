Auto fuori strada alle due di notte

Feriti quattro giovani ad Arcene L’auto è uscita fuori strada poco prima delle due di notte: a bordo quattro giovani tra i 17 e i 23 anni.

Un incidente poco prima delle 2 di notte e quattro giovani, tra i 17 e i 23 anni, feriti.È successo ad Arcene intorno all’1.40 tra venerdì e sabato 18 agosto in via Grandi Achille. Un’auto con a bordo i ragazzi - una giovane di 17 anni e tre ragazzi di 21,22 e 23 anni - è finita fuori strada, per cause ancora da accertare. Non ci sono altre vetture coinvolte.

Le ambulanze sono partite in codice rosso, con il rischio che i feriti fossero in gravi condizioni: fortunatamente i quattro giovani se la sono cavata con contusioni ritenute lievi. Due di loro sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti. Sul posto anche le forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA