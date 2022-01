Auto fuori strada e una in fiamme nella notte ad Azzano, super lavoro per i Vigili del fuoco - Foto UN’auto è uscita di strada e un’altra ha preso fuoco ad Azzano. Nessun ferito.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per due volte in nemmeno un’ora ad Azzano San Palo nella serata di giovedì 27 gennaio. Il primo intervento verso le 22 in via provinciale per Grassobbio: una donna di 64 anni è uscita di strada facendo tutto da sola. La donna aiutata dai Vigili del Fuoco di Dalmine è uscita dall’autovettura illesa e non è stato necessario nemmeno il ricovero in ospedale.

Il secondo intervento verso le 23 quando una pattuglia dei Vigili del fuoco di Dalmine è intervenuta in via Portico dove un’auto aveva preso fuoco. I soccorsi sono stati allertati dal proprietario della vettura. Il rogo è stato spento in pochi minuti. Nessun ferito anche in questo caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA