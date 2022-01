Pontirolo e Boccaleone, auto in fiamme: incendi domati dai vigili del fuoco - Foto A Pontirolo Nuovo alle 3,50 e nel quartiere cittadino di Boccaleone alle 5 gli interventi dei pompieri.

I vigili del Fuoco volontari di Treviglio sono intervenuti nella notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio per un incendio autovettura a Portirolo Nuovo in piazza Donatori del sangue intorno alle 3,50 . Spente le fiamme, i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Le cause del rogo sono in via d’accertamento. Sul posto i carabinieri di Treviglio.

Poco dopo le 5, un’altra in fiamme: due squadre di vigili del fuoco sono intervenute nel quartiere Boccaleone di Bergamo, nel parcheggio all’altezza del civico 4 di via Bramante. Le fiamme hanno danneggiato altre due auto posteggiate vicino all’auto in fiamme. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i carabinieri.

Ecco le foto dell’intervento a Pontirolo.

L’auto in fiamme

L’auto distrutta

Qui sotto, la foto delle auto bruciate a Boccaleone.

