Auto si ribalta a Urgnano

Madre e figlia ferite L’incidente verso le 8,30 di giovedì 9 luglio lungo la strada provinciale: la vettura è finita su un’aiuola e ha abbattuto tre barriere di separazione.

Sono rimaste incastrate nella vettura che si è ribaltata lungo la strada provinciale che da Zanica porta a Urgnano: è successo intorno alle 8,30 di giovedì 9 luglio. Le due donne, di Zanica, una trentaseienne che era alla guida della vettura, e la madre di 59 anni, non sono in gravi condizioni, per fortuna: per cause che non sono state ancora chiarite, la vettura, che stava viaggiando lungo la strada provinciale, all’improvviso ha sbandato ed è finita su un’aiuola spartitraffico e dopo aver impattato, abbattendole, contro tre barriere di separazione, si è ribaltata su un fianco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Martinengo, i vigili del fuoco, la polizia locale, gli equipaggi di soccorso in ambulanza e anche l’elicottero del 118. Per precauzione le donne sono state trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non sembrerebbero destare preoccupazioni.

