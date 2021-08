Auto si ribalta in un fosso a Calvenzano: a bordo i genitori e la figlia di 3 anni - Foto Fortunatamente solo un grande spavento per una famiglia che verso le 16.15 di sabato 28 agosto è finita in un canale di scolo con l’auto. Trasportati all’ospedale di Treviglio per accertamenti.

Una famiglia composta da un uomo di 47 anni, una donna di 35 e la figlia di 3 anni sono stati coinvolti in un incidente che fortunatamente non ha provocato feriti.

L’auto, per cause ancora da accertare, è finita in un canale di scolo a fianco di via Roma a Calvenzano, ribaltandosi.

I Vigili del fuoco volontari di Treviglio insieme a un’auto medica e un’ambulanza sono arrivati sul posto per soccorrerli. Fortunatamente nulla di grave solo un grosso spavento. I tre sono stati portati per accertamenti all’ospedale di Treviglio.

Sul posto anche i Carabinieri.

