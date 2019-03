Baby gang in azione nei supermercati A Romano con taser e coltello

Baby gang in azione nei supermercati

La tecnica è sempre quella: entrare in gruppo con zainetti e cappellini per rubare merce dagli scaffali dei supermercati di Romano. Oramai vigilantes e cassiere li conoscono bene. L’ultimo episodio è stato più aggressivo del solito: le minacce che i ragazzini di solito indirizzano ai dipendenti e ai clienti dei negozi sono state accompagnate da un coltello e una pistola elettrica «taser» nei confronti di un cliente ultrasessantenne che aveva preso le difese delle cassiere del supermercato preso di mira nella zona della stazione ferroviaria di Romano.

La banda è di minorenni: sono stranieri, residenti fuori Romano e nella cittadina della Bassa dovrebbero venire per frequentare la scuola. Invece da un po’ di tempo hanno messo nel mirino alcuni esercizi commerciali dove fanno irruzione con la tecnica del branco. È successo così anche l’altra mattina, quando la banda si è presentata nel supermercato nella zona della stazione ferroviaria, con tanto di taser e coltello.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Romano e gli agenti sono riusciti a fermare quello che sembra essere il capo del gruppetto. Si tratta di un quattordicenne, denunciato alla Procura dei minori per oltraggio, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, porto abusivo di oggetti atti a offendere ed è stato querelato anche dai dipendenti e dal cliente per minacce. Il resto del gruppetto è riuscito a dileguarsi, ma è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza e sono in corso le indagini per identificare anche il resto della banda.

