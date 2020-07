Barbata, fiamme in una cucina

Vigili del fuoco in azione - Foto e video Quattro squadre dei Vigili del fuoco di Bergamo, Romano e Treviglio sono intervenuti nel pomeriggio di giovedì 23 luglio a Barbata per un incendio in un appartamento probabilmente scaturito da una bombola di Gpl presente in cucina.

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo con auto pompa, i volontari di Romano di Lombardia con auto pompa e scala e i volontari di Treviglio con la Botte sono entrati in azione intorno alle 14 in via Vittorio Veneto 62. L’incendio ha coinvolto la cucina e il soggiorno: il proprietario ha tentato invano di spegnere le fiamme. Per fortuna non ci sono feriti.

