Bergamo-Treviglio, giornata nera

Dieci treni dei pendolari cancellati Dieci cancellazioni sulla linea Bergamo-Treviglio per la giornata di giovedì 21 giugno: altra giornata nera per i pendolari.

Dieci fino ad adesso le cancellazioni previste per la giornata di oggi, giovedì 21 giugno, sulla tratta Bergamo-Treviglio, fortissimi disagi e linea in subbuglio. Non certo una buona giornata per i pendolari bergamaschi e trevigliesi: recarsi al lavoro o nei luoghi di studio di questo passo potrebbe essere un’impresa. Dalle prime segnalazioni sembrerebbe che non sia disponibile neppure il servizio sostitutivo di navette.

I seguenti treni oggi sono cancellati:

Il treno 24756 (BERGAMO 06:50 - TREVIGLIO 07:20)

Il treno 24757 (TREVIGLIO 07:38 - BERGAMO 08:08)

Il treno 24762 (BERGAMO 08:20 - TREVIGLIO 08:50)

Il treno 24763 (TREVIGLIO 09:08 - BERGAMO 09:38)

Il treno 24770 (BERGAMO 10:20 - TREVIGLIO 10:50)

Il treno 24769 (TREVIGLIO 11:08 - BERGAMO 11:38)

Il treno 24790 (BERGAMO 16:50 - TREVIGLIO 17:20)

Il treno 24791 (TREVIGLIO 17:38 - BERGAMO 18:08)

Il treno 24796 (BERGAMO 18:20 - TREVIGLIO 18:50)

Il treno 24797 (TREVIGLIO 19:08 - BERGAMO 19:38)

Si segnalano inoltre due ritardi, sulla Verona-Brescia-Treviglio-Milano e sulla Bergamo-Carnate-Milano:

Il treno 10905 (MILANO GRECO PIRELLI 07:52 - BRESCIA 09:16) viaggia con 16 minuti di ritardo a causa di un guasto al treno che si è verificato nella stazione di MILANO GRECO PIRELLI, ora risolto in seguito all’intervento del personale di bordo.

Il treno 10762 (BERGAMO 07:21 - MILANO PORTA GARIBALDI 08:31) viaggia con 12 minuti di ritardo perchè è stato necessario effettuare un incrocio con un altro treno della direttrice.

